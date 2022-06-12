Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

12.06.2022 23:07

Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde su taşkınları meydana geldi. Öte yandan, Yahyalı ilçesinde de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derebağ Mahallesi'ne ulaşan yol, su taşkını nedeniyle trafiğe kapandı. Bazı otomobiller yolda mahsur kalırken, vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayrıca Sarıoğlan ilçesine bağlı Ömürlü Mahallesi'nde de sel meydana geldi. Vatandaşların selin önüne set kurmaya çalışmaları kameralarca kaydedildi. Bölgelerde ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu
Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu
Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu
Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

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Kaynak: İHA

Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

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