Kayseri'de Sağanak Yağmur Sel Felaketine Yol Açtı

Kayseri'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. 4 ilçede sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar sağanak yağmur nedeniyle göle döndü.

DERE YATAKLARI TAŞTI

Yeşilhisar, Pınarbaşı, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar sel sularını cep telefonları ile görüntüledi.