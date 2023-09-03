Kayseri'de Sağanak Yağmur Sel Felaketine Yol Açtı - Son Dakika

Kayseri'de Sağanak Yağmur Sel Felaketine Yol Açtı

Son Güncelleme: 03.09.2023 21:46

Kayseri'dede, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. 4 ilçede sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü.

Kayseri'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. 4 ilçede sağanak yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kayseri'de akşam saatlerinde sağanak yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, kent genelinde etkili oldu. Yollar sağanak yağmur nedeniyle göle döndü.

Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi

DERE YATAKLARI TAŞTI

Yeşilhisar, Pınarbaşı, Hacılar ve Bünyan ilçelerinde sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde dere yatakları taşarak, sele neden oldu. Sel nedeniyle araçlar ve ekili araziler zarar gördü. Vatandaşlar sel sularını cep telefonları ile görüntüledi.

Kayseri'de sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi
Kaynak: DHA

Kayseri, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Sağanak Yağmur Sel Felaketine Yol Açtı - Son Dakika
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