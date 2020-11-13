Kayseri'de sağlığa hayırsever desteği - Son Dakika

Kayseri'de hayırseverler Ahmet ve Selahattin Sarıalp'in yaptıracağı aile sağlığı merkezinin protokolü imzalandı.

Vali Şehmus Günaydın, protokol imza töreninde, Kayseri'de hayırseverlerin hayatın her alanında çok önemli yatırım ve tesislere imza attığını, bu dayanışma ruhu ile Kayseri'nin ihtiyaç duyduğu her alanda kaliteli hizmetler verdiklerini belirtti.

Sağlık alanında son zamanlarda Kayseri ve Türkiye genelinde önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Günaydın, "Yapılan bu yatırımlar sayesinde de vatandaşlarımızın kaliteli ve iyi bir sağlık hizmeti alabilmesi için de önemli çalışmalar yapıldı. Sağlık alanında dünyaya örnek gösterilen ülkelerden biri olduk." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kayseri'de hayırsever kültürünün olduğunu vurgulayarak, "Tınaztepe Mahallesi'nde bulunan alanın imar tadilatı yapılarak bütün işlemleri yapıldı. Sağlık tesisinin açılışını en kısa sürede yapacağız. Başta Valimiz Şehmus Günaydın ve hayırseverlerimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırsever Ahmet Sarıalp ise aile sağlığı merkezinin yapımını tamamlandıktan sonra bir de cami yaptırmak istediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Başkan Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile hayırsever Ahmet Sarıalp ve Selahattin Sarıalp, aile sağlığı merkezinin yapımına ilişkin protokolü imzaladı.