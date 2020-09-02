Kayseri'de sağlığına kavuşan Meksikalı Magana'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

TATİL için geldiği Kapadokya'da rahatsızlanması üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilen Meksikalı Enrique Gudino Magana (67), sağlığına kavuşmanın birinci yıl dönümünde ülkesinde çekip, sosyal medyada paylaştığı videoda, Türkiye ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Geçen yıl ağustos ayında Meksikalı Enrique Gudino Magana, tatil için geldiği Türkiye'de Kapadokya bölgesini gezerken rahatsızlandı. Magana, tedavi için ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Meksikalı, tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Taburcu oldup, ülkesine dönen Magana, sağlığına kavuşmanın birinci yıl dönümünde çektiği teşekkür videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

'EN ÜST SEVİYEDE SAĞLIK HİZMETİ ALDIM'Videoda beraberinde çocukları da olan Enrique Gudino Magana, "Bugün 22 Ağustos 2020. Bir yıl önce Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinden taburcu olmuştum. Hastanede kaldığım 15 gün boyunca profesyonel bir medikal ekip tarafından en üst seviyede sağlık hizmeti aldım. Tedavimde emeği geçen başta hastane başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, servis çalışanlarına, hastane yönetimi ve idarecilerine çok teşekkür ederim. Türkiye'de aldığım başarılı tedavi sonrası iyileşmemin birinci yılını kendi ülkem olan Meksika ve ikinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye bayrakları ile aile fertlerim arasında futbol oynayarak kutladım" diye konuştu.'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE TEŞEKKÜRLER'

Tedavisinin Türkiye'de gerçekleşmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirten Magana, "Umarım önümüzdeki sene, iyileşmemin ikinci yılında Türkiye'ye, Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelip, hayatta kalabilmek için bana verilen ikinci şansı, birlikte yan yana kutlamak için Türk dostlarımı ziyaret edeceğim. Ülkenizde turist olarak bulunurken yüksek standartlarda, kaliteli sağlık hizmetlerinden faydalanarak kendi vatandaşlarınızla aynı şartlarda tedavi görerek tamamen iyileştiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sağlık Bakanlığı'na sonsuz teşekkür eder, sizlere minnettar olduğumu bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.