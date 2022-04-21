Kayseri'de sağlık çalışanına 'şiddet' - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de sağlık çalışanına 'şiddet'

21.04.2022 19:32
Kayseri'de sağlık çalışanına 'şiddet'

KAYSERİ'de, Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne aşı yaptırmak için gelen L.S. (68) isimli kadın, tartıştığı sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ı darbetti.

KAYSERİ'de, Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne aşı yaptırmak için gelen L.S. (68) isimli kadın, tartıştığı sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ı darbetti.

Olay, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.S. isimli kadın, Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek aşı yaptırmak istedi. L.S., aile hekimi Tuba Karauz ile sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. Bozbıyık'ın aşı yapacağı sırada aile hekimi Karauz odadan çıkınca L.S., duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.S., Fatma Bozbıyık'ı darbetti, aile hekimi Karauz'a da hakaretlerde bulundu. Sağlık çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, L.S.'yi gözaltına aldı. L.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'AİLE HEKİMLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HER GÜN SÖZLÜ VE FİİLİ ŞİDDETE UĞRAMAKTADIR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, "Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimi arkadaşa sözlü, aile sağlığı çalışanı arkadaşımıza fiili saldırıda bulunulmuştur. Aile Sağlığı Merkezine Kovid- 19 aşısı olmak için başvuran kişiye aşısı yapılması sonrasında gerekli uyarılar yapılmasına rağmen personel odasına gelerek sözlü hakarette bulunmuş ve arkasından aile sağlığı çalışanı arkadaşımızın boynuna sarılarak sıkmaya çalışarak darbedilmiştir. Araya girenler tarafından kişiye engel olunmaya çalışılmış ve olay daha sonra adli makamlara yansıtılmıştır. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Bilindiği üzere sağlıkta şiddet ile ilgili yeni kanun çıkmıştır ve uygulaması da görülecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Kayseri Aile Hekimleri Derneği, meslektaşlarının darbedilmesini kınadı Kayseri Aile Hekimleri Derneği, meslektaşlarının darbedilmesini kınadı Başkan Büyükkılıç ile hayırsever arasında bir işbirliği daha Başkan Büyükkılıç ile hayırsever arasında bir işbirliği daha

Mustafa Kızıklı, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de sağlık çalışanına 'şiddet' - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 19:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de sağlık çalışanına 'şiddet' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement