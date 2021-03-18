Kayseri'de sağlık çalışanları "Çanakkale Türküsü"nü seslendirdi - Son Dakika

Kayseri'de Tekden Hastanesi çalışanları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, kahraman şehitleri saygı ve sevgiyle anmak için hastane çalışanları farklı bir projeye imza attı.

Tekden Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, şunları kaydetti:

"Çanakkale, dünya tarihinde olmayan bir hadise. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale şehitlerinin, sahabeyle karşılaştırmak mümkün olmasa da 'Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi' diyerek en az onlar kadar şanlı olduklarını belirtmiştir. Çanakkale'ye ne yönden baksak mükemmel bir Allah, Peygamber ve millet sevgisi karşımıza çıkıyor. Askerimizin secaati ve imanı ortaya çıkıyor. Bunu damarlarımızda hissettiğimiz zaman biz onlara layık insanlar oluruz."

Proje koordinatörü Uzm. Dr. İsa Üzüm ise bugün kalıplaşmış kutlamalardan farklı bir kutlama yapmak istediklerini belirterek, "İnşallah şehitlerimize layık olacağımız bir şey yapmışızdır. Bu zor olsa da onlara layık olabilmeyi ümit ediyoruz. Temel amacımız Çanakkale ve şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamaktır." ifadelerini kullandı.

Program, Tekden Hastanesi personelinden oluşan koronun seslendirdiği Çanakkale Türküsü dinletisi ile sona erdi.