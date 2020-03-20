Kayseri'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz - Son Dakika
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Kayseri'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Kayseri'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ulaşım sorunu yaşamaması için bazı kararlar aldıklarını belirtti.

Kovid-19 tehdidinin bertaraf edilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne işaret eden Büyükkılıç, zorlu süreçte en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurguladı.

Büyükkılıç, sağlık çalışanlarının, personel kimliğini göstererek, belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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