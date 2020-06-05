Kayseri'de sağlık personeli çiftin ertelenen nikahı parkta kıyıldı - Son Dakika

Kayseri'de sağlık personeli çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında erteledikleri nikah törenini, yaklaşık 2 ay sonra bir parkta gerçekleştirerek dünya evine girdi.

İl Sağlık Müdürlüğünde diyetisyen olarak görev yapan Reyhan Oral (25) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi diyetisyeni Muhlis Gençay'ın (27), Kovid-19 tedbirleri nedeniyle erteledikleri nikahı, Mimarsinan Parkı'nda, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından kıyıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli damat Muhlis Gençay'ın, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serpil Poyrazoğlu da gelin Reyhan Oral'ın şahitliğini yaptı.

Reyhan Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle herkes gibi kendilerinin de bazı planlarını ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Şartlara uygun şekilde nikah töreni düzenlediklerini belirten Oral, "Anne ve babalarımız bile nikah dairesinde bulunamayacaktı ama sağ olsun Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sayesinde bu mutlu günümüze onlar da şahit oldular. Herkese teşekkür ederiz. Umarım koronavirüslü günler sona erer ve mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerimize geri döneriz." ifadelerini kullandı.

Muhlis Gençay da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, yaklaşık 2 aylık bir erteleme sürecinden sonra nikahlarının güzel bir törenle kıyılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.