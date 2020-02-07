Kayseri'de sağlık turizmi eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de sağlık turizmi eğitimleri devam ediyor

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında eğitimler verilmeye devam ediyor.

Kayseri'de sağlık turizmi eğitimleri devam ediyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında eğitimler verilmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı sonrası başlatılan bilgilendirme eğitimlerine bir yenisi daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Sağlık Turizmi Derneği'nin (ASTUDER) iş birliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle "Kayseri Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

KAYMEK tesislerinde gerçekleştirilen eğitime, sağlık ve turizm kuruluşları ile üniversitelerden temsilciler katıldı.

Seminerde, kentte sağlık turizminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ile sağlık kuruluşları ve turizmcilerin üstleneceği roller ele alındı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:20 Kaynak: AA
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