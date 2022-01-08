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Kayseri'de "Sağlıkta Şiddet" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Kayseri'de "Sağlıkta Şiddet" çalıştayı düzenlendi

08.01.2022 15:51
Kayseri'de "Sağlıkta Şiddet" çalıştayı düzenlendi

Kayseri'de Tabip Odası tarafından "Sağlıkta Şiddet, Nedenler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

Kayseri'de Tabip Odası tarafından "Sağlıkta Şiddet, Nedenler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi.

ERÜ Sabancı Kültür Merkezi'ndeki çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, şiddet konusunun Türkiye'nin önemli sorularından olduğunu söyledi.

Şiddetin sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu etkilediğini belirten Şahin, meslek aşkını ve sağlık sistemini de tehdit eder boyuta geldiğini anlattı.

Şahin, şiddet nedeniyle hekim göçünün meydana geldiğini, yaptıkları araştırmada geçen yıl 1500'e yakın hekimin ülkeyi terk ettiğini öne sürdü.

Öldürülen sağlık çalışanlarının da olduğunu belirten Şahin, gündeme bu tür haberlerle gelmek istemediklerini de kaydetti.

Çalıştayın önemine değinen Şahin, yapılan konuşma ve çözüm önerileriyle bir sonuç bildirgesi hazırlayacaklarına da değindi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ise sağlıkta hoşgörünün artırılması gerektiğini söyledi.

"Herkes ihtiyacı olan sağlık hizmetine finansal sıkıntıya maruz kalmadan ulaşabilmeli." diyen Benli, sorun varsa çözümün de olduğunu vurguladı.

Şiddetin çözümünde cezai tedbirlerin uygulanabilirliğinin sağlanması gerekliliğine dikkati çeken Benli, hoşgörülü bir dilin önemini vurguladı.

Benli, şiddet uygulamış bir kişinin hastaneye giderken karakoldan izin alması gibi uygulamaların yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

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Mehmet İlhan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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