Kayseri'de 900 şişe sahte alkol, 70 litre etil alkol ele geçirildi: 2 gözaltı

KAYSERİ Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliğince yapılan eş zamanlı operasyonda 900 şişe sahte alkol ile 70 litre etil alkol ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda; yurt dışından kente kaçak yollarla alkol getiren ve sahte alkol yaparak piyasaya süren şahısların bilgisine ulaşıldı. 3 ay süreyle takip edilen şahıslara Talas ve Melikgazi ilçelerinde bulunan 4 farklı adres eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 900 şişe kaçak ve sahte alkol, 70 litre etil alkol, 150 adet sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.