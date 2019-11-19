Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sahte alkol ve tütün ele geçirildi
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Kayseri'de sahte alkol ve tütün ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'de 31 şişe sahte alkol ve 65 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de sahte alkol ve tütün ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de 31 şişe sahte alkol ve 65 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı büfe ve kafeteryalarda denetimde bulunuldu.

Yapılan denetimlerde 31 şişe sahte bandrollü alkol ve 65 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:56 Kaynak: AA
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