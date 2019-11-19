Kayseri'de sahte alkol ve tütün ele geçirildi

Kayseri'de 31 şişe sahte alkol ve 65 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı büfe ve kafeteryalarda denetimde bulunuldu.

Yapılan denetimlerde 31 şişe sahte bandrollü alkol ve 65 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.