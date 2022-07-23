Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

23.07.2022 09:20
Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de sahte altın karşılığında alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de sahte altın karşılığında alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikinci el eşya satan mağazalardan sahte altın verip, karşılığında televizyon, buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi malzemeler satın alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, 3 mağazadan aynı yöntemle alışveriş yaptıkları iddia edilen M.Ç. ve S.G. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, alışveriş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sahte altınla alışveriş yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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