Kayseri'de sahte altınla dolandırılan sarraflar şüphelileri sosyal medyadan teşhis etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de sahte altınla dolandırılan sarraflar şüphelileri sosyal medyadan teşhis etti - Son Dakika

Kayseri'de sahte altınla dolandırılan sarraflar şüphelileri sosyal medyadan teşhis etti

7 saat önce

Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de sahte altınla dolandırılan sarraflar şüphelileri sosyal medyadan teşhis etti, System.String[]

Kayseri'de sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kazancılar Çarşısı'nda sarraf Bünyamin Çavuş, dükkanına gelen müşterinin satmak istediği ve altın olduğunu söylediği iki yüzüğüne bin 600 lira ödedi.

Müşterinin dükkandan ayrılmasının ardından başka bir sarrafın sahte yüzükle dolandırıcılık yapıldığını söylemesi üzerine şüphelenen Çavuş, ayar evine götürdüğü yüzüklerin sahte olduğunu anladı.

Kentte iki kuyumcudan daha aynı yöntemle sahte yüzük bozdurulduğunu öğrenen Çavuş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şüpheliler C.N, O.K ve E.K'yi kısa sürede yakaladı.

Bünyamin Çavuş, AA muhabirine, dolandırıldıklarını anlayınca çoğunlukla sarraf ve kuyumcuların üye olduğu bir sosyal paylaşım sitesinde şüphelilerin fotoğraflarını gördüklerini, arkadaş olan 3 zanlının İzmir'den geldiklerini ve aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptıklarını öğrendiklerini söyledi.

Kayseri'de de kendisinden sonra aynı yöntemle iki sarraftan daha yüzük bozdurulduğunu belirten Çavuş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sabah saatlerinde bir şahıs geldi ve altın bozdurmak istediğini söyledi. İki yüzüğü vardı, birini parmağından çıkardı. İşçiliği iyi olduğu için kaplama olduğu belli olmadı. Biz bu sıra parasını verdik. Şahıs gittikten sonra bir esnaf arkadaşımız geldi ve "Böyle biri geldi mi?" deyip şahsın dolandırıcı, altınların sahte olduğunu söyledi. Bunun üzerine yüzüğü ayar evine götürdüğümüzde altın olmadığını anladık."

Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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