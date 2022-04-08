Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı

08.04.2022 17:28
Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dolandırıcılık Büro Amirliği Güven Timi polisleri, durumundan şüphelenilen C.O'nun üzerini aradı.

Zanlının üzerinde, sahte banknotlardan oluşan 3 bin 50 dolar ele geçirildi. Şüphelinin iki iş yerinden yaptığı alışveriş karşılığında verdiği sahte 1150 dolara da el konuldu.

C.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı Sahte dolarla alışveriş yaparken yakalandı

Dolandırıcılık, alışveriş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de sahte dolarla alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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