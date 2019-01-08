Kayseri'de Sahte Evrak Operasyonu

Kayseri'de, yabancı uyruklulara sahte kimlik, nakil ve ikamet belgesi hazırladıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de, yabancı uyruklulara sahte kimlik, nakil ve ikamet belgesi hazırladıkları iddia edilen 7 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye uyruklulara sahte kimlik, nakil ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilenler kişilere yönelik operasyonda 3'ü Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılara ait ev ve iş yerlerinde sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda kimlik ve çeşitli belgeler ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Gözaltına alınan zanlıların bağlantılı oldukları kişilerle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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