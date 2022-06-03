Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi

03.06.2022 13:29
Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi

Kayseri'de parçaları değiştirilip sahte evrakla satıldığı tespit edilen 5 otomobil ile dorseye el konuldu.

Kayseri'de parçaları değiştirilip sahte evrakla satıldığı tespit edilen 5 otomobil ile dorseye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 otomobil ile bir dorsenin bazı parçalarının değiştirilerek satıldığı ihbarı üzerine araçları inceledi.

El konulan araçların satışıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi - Son Dakika
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