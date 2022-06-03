Kayseri'de parçaları değiştirilip sahte evrakla satıldığı tespit edilen 5 otomobil ile dorseye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 otomobil ile bir dorsenin bazı parçalarının değiştirilerek satıldığı ihbarı üzerine araçları inceledi.
El konulan araçların satışıyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de sahte evrakla satılan 5 otomobil ve dorse ele geçirildi - Son Dakika