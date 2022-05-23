Sahte alkolden 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis - Son Dakika
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Sahte alkolden 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis

23.05.2022 13:35
Sahte alkolden 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis

Kayseri'de birlikte metil alkol tükettiği arkadaşının zehirlenmesine, annesinin ise ölümüme neden olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanığa 7 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de birlikte metil alkol tükettiği arkadaşının zehirlenmesine, annesinin ise ölümüme neden olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanığa 7 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ş.H.Ş katılmazken, O.U. ve sanık avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında, sanık Ş.H.Ş.'nin 'olası kasıtlı öldürme' ve 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Madur O.U. ifadesinde sanık Ş.H.Ş.'nin alkolü ucuz diye nakliyeci birinden aldığını söyleyerek; "Bidon tamamen dolu değildi. Anneme benden gizli içki vermiş. Az bir içki kalmıştı onu da borcuna karşılık bana verdi. Gece annemle birlikte rahatsızlandık ambulansla hastaneye gittik. Annem hayatını hastanede kaybetti" dedi. Mahkeme heyeti sanık Ş.H.Ş.'nin 'olası kasıtla öldürme' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına, 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kayseri'de 19 Mart 2020 tarihinden meydana gelen olayda Ş.H.Ş. 1 buçuk litre alkol ile O.U.'nun evine gitti. İki arkadaş ve annesi alkolü birlikte içti. Gece rahatsızlanan G.U. ve O.U. hastaneye kaldırıldı. Anne G.U. hastane yaşamını yitirirken, O.U. tedavi altına alındı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte alkolden 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte alkolden 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl hapis - Son Dakika
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