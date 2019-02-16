Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Sahte Paralarla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı

Kayseri'de Sahte Paralarla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı

48 dakika önce

KAYSERİ'de, polis tarafından yapılan aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulunan Mustafa D. (38) ve Sebahattin T. (66), gözaltına alındı.

Kayseri'de Sahte Paralarla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, polis tarafından yapılan aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulunan Mustafa D. (38) ve Sebahattin T. (66), gözaltına alındı.

Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Depo caddesinde iddiaya göre alkollü olan 2 kişinin taşkınlık yaparak çevredekileri rahatsız ettiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri bölgeye gitti. Polis, Mustafa D. ve Sebahattin T.'nin birbirlerine para verdiklerini görünce üzerlerinde arama yaptı. Polis, aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:54 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı Özbekistan'daki Kadın Hayranlarıyla Yemek Yiyen Burak Özçivit, 2 Milyon TL Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:42:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Sahte Paralarla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]