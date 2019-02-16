Kayseri'de Sahte Paralarla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı
48 dakika önce
KAYSERİ'de, polis tarafından yapılan aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulunan Mustafa D. (38) ve Sebahattin T. (66), gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polis tarafından yapılan aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulunan Mustafa D. (38) ve Sebahattin T. (66), gözaltına alındı. Kocasinan
ilçesi İstasyon Mahallesi Depo caddesinde iddiaya göre alkollü olan 2 kişinin taşkınlık yaparak çevredekileri rahatsız ettiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri bölgeye gitti. Polis
, Mustafa D. ve Sebahattin T.'nin birbirlerine para verdiklerini görünce üzerlerinde arama yaptı. Polis, aramada üzerlerinde 100 TL'lik 54 sahte banknot bulduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:54 Kaynak: DHA
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