Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı

21.04.2022 15:09
Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ'de, sahte plaka basıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiği tespit edilen 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, sahte plaka basıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderdiği tespit edilen 1 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri'de sahte plaka basılıp Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde yaşayan M.G.'nin (36) oto aksesuar görünümlü iş yerinde sahte plaka bastığı tespit edildi. Şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde plaka basımında kullanılan pres makinesi, plaka boyama makineleri, plaka boyaları, 51 adet mühürlü sahte plaka, plaka basımında kullanılan çok sayıda metal levha ile harf ve rakamdan oluşan kalıplar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de sahte plaka operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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