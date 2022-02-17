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Kayseri'de saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı

17.02.2022 11:10
Kayseri'de saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı

Kayseri'de kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 6 saka kuşu doğaya bırakıldı.

Kayseri'de kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulan 6 saka kuşu doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde saka kuşu avlayan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Örme ağlar ve kafeslerle saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı.

Ekipmanlara el konulurken canlı olarak ele geçirilen 6 kuş sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya salıverildi.

Kaçak avlanan kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari para ve saka kuşları için de tazminat cezası uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de saka kuşu avlayan kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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