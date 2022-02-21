Kayseri'de sakar meke avlayan 2 kişiye 5 bin 800 lira para cezası - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 6 sakar meke kuşunu avlayan 2 kişiye, 5 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazarören Genel Avlağı'nda yapılan kontrollerde, 2 kişinin yasa dışı avlandığı tespit edildi.

Kaçak avcılara, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 1800 lira idari ve 4 bin lira tazminat olmak üzere toplam 5 bin 800 lira para cezası kesildi.

Avda vurularak öldürülen 6 sakar meke kuşuna el konuldu.