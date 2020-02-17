Kayseri'de sakatatçıların kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de sakatatçıların kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de sakatatçıların kavgası: 1 yaralı

6 saat önce

KAYSERİ'de sakatat dükkanında çalışan M.K. (15) tartıştığı komşu iş yeri sahibi İbrahim T.'yi (40) bıçaklayarak yaraladı.

Kayseri'de sakatatçıların kavgası: 1 yaralı, System.String[]

KAYSERİ'de sakatat dükkanında çalışan M.K. (15) tartıştığı komşu iş yeri sahibi İbrahim T.'yi (40) bıçaklayarak yaraladı.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Sakatatçılar Çarşısı'nda sakatat dükkanında çalışan M.K. komşu sakatat dükkanı sahibi İbrahim Y. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda M.K., İbrahim T.'yi bıçakladı. Sağ bacağından yaralanan İbrahim T., çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan M.K. ise daha sonra polise teslim oldu.


Erciyes Üniversitesi, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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