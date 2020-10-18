Büyükkılıç'tan 'Toplu Ulaşımda Hijyen' açıklaması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşımda hijyene çok büyük önem verdiklerini belirterek, "Şehir için toplu ulaşım araçlarımız 12 bin 500 litre dezenfektan kullanılarak 35 bin 721 kez dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuştur. Raylı sistem istasyonları ve otobüs durakları da 4 bin 128 kez dezenfekte edilmiştir" dedi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı virüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana kararlı bir mücadele sergilediklerini belirtti.

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi'nin tüm il sınırlarını kapsayacak şekilde mücadele verdiğini, ilçe belediyelerine maddi destek dahil her imkanın sunulduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Virüs ile topyekun mücadelenin başarıyı getireceği" inancıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Vatandaşların yoğun kullandığı yaşam ve hizmet alanlarına yönelik dezenfeksiyon işlemlerinin aksatılmadan belli bir plan dahilinde yürütüldüğünü hatırlatan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda toplu ulaşıma çok büyük önem verdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Her gün onbinlerce hemşehrimizin kullandığı toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edilmesi şüphesiz önem taşımaktadır. Bir doktor olarak hep tekrarladığım gibi maske ve mesafe ile birlikte hijyen de pandemi ile mücadelenin en önemli tedbir unsuru. Ulaşım hizmetlerini verirken de bunu çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 26 bini otobüs olmak üzere toplam 35 bin 721 kez araçlarımız dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Tüm bu işlemler için 12 bin 500 litre dezenfektan kullanıldı. Toplu ulaşım araçlarının yanı sıra raylı sistem istasyonları ve otobüs duraklarını da planlı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. 4 bin 128 istasyon ve durak virüs ve mikroplara karşı daha hijyenik hale getirildi"

Başkan Büyükkılıç, tüm bunların yanı sıra bireysel tedbirlerin de çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, maske ve mesafe kuralına uyma konusu kişinin iradesinde olduğuna dikkati çekti.

Toplu ulaşımı kullananlara çağrıda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Her bireyin kişisel önlemlerini alması koronavirüsten korunmanın en etkili yoludur" dedi. - KAYSERİ