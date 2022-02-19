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Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı - Son Dakika

Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı

19.02.2022 11:01

Kayseri'de çadır ve branda üretimi yapan sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı.

Kayseri'de çadır ve branda üretimi yapan sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

10 dükkan ve 3 tırın kullanılamaz hale geldiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı
Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı
Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı

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İtfaiye, Kayseri, Yangın, Anbar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı - Son Dakika
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