Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Sandıklar Açıldı

Kayseri'de Sandıklar Açıldı

1 saat önce

Kayseri'de oy verme işlemi sona ererken sayım işlemi başladı.

Kayseri'de Sandıklar Açıldı, System.String[]
Kayseri'de oy verme işlemi sona ererken sayım işlemi başladı.

Kentte saat 17: 00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başkanları gözetiminde mühürleri açılan sandıklarda görevliler tarafından sayıma geçildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:39 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 18:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Sandıklar Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]