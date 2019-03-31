Kayseri'de Sandıklar Açıldı
1 saat önce
Kayseri'de oy verme işlemi sona ererken sayım işlemi başladı.
Kayseri
'de oy verme işlemi sona ererken sayım işlemi başladı.
Kentte saat 17: 00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı. Sandık başkanları gözetiminde mühürleri açılan sandıklarda görevliler tarafından sayıma geçildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:39 Kaynak: İHA
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