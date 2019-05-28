Kayseri'de Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı kuruldu

Fidan dikim törenine; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz, Kurum Müdürleri ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli katıldı.

Yapılan törende sırasıyla; Türkiye HARP Malülü Gaziler -Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Uçkan, Orman Bölge Müdürümüz Adnan Diltemiz ve son olarak da Kayseri Valisi Şehmus Günaydın konuştu. Bölge Müdürümüz yaptığı konuşmada; "Bölge Müdürlüğümüzün kuruluşu 2011 ve 2013 yılından itibaren de Erciyes'te ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor. 10070 hektar alanda roje yapıldı. 5790Hektar alanda çalışma yapıldı ve şu ana kadar Erciyes'e 3862000 adet fidan dikildi. Hedefimiz 10 milyon adet fidanı Erciyes ve çevresine dikmek olacaktır. Çalıştığımız alanlar genelde gözden ırak anayol dışında kalan alanlar. İlk defa anayola yakın bu sahada çalışıyoruz ve bu projenin adı Koç Dağı projesi. Bu sene diktiğimiz fidan sayısı 680.000 adettir. Sizin bizi desteklemeniz bizim için çok önemli, size ve katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederiz. " dedi. Vali Günaydın konuşmasında ise;" Bugün adlarına hatıra ormanı oluşturduğumuz Sarıkamış şehitlerimizi, ülkemiz, bayrağımız, vatanımız için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz rahmet ve saygıyla yad ediyoruz. Hayattaki kahraman gazilerimize huzurlu sağlıklı bir hayat temenni ediyorum. Bizler şehitlerimize gazilerimize çok şey borçluyuz. Onların büyük fedakârlıkları karşısında bizim yapacaklarımızın çok bir ehemmiyeti yok. Onları ve yakınlarını unutmamak içinde bu tür organizasyonları yapmamız gerekiyor. Bugün yetişmiş bir hektar orman ağacı senede yaklaşık 36 ton zararlı toz zerreciklerini ve gazları emiyor. Yine yetişmiş bir hektar çam ağacı ormanı senede yaklaşık 30 ton oksijen üretiyor. Yaşamamız için oksijene ihtiyacımız var. Oksijeni de büyük oranda ağaçlar gerçekleştiriyor. Bizim hem ekonomik hem de çevresel anlamda bize daha sağlıklı bir yaşam imkânı vermesi için ağaç dikimine ve orman oluşturmaya ihtiyacımız vardır. Kayserimizde bu duyarlılık gelişiyor. Kayseri Orman Bölge Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına ve destek veren tüm sivil kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra fidan dikimine geçildi. Günün önemine binaen Vali Günaydın ile Türkiye HARP Malülü Gaziler -Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Uçkan birlikte fidan dikerek can suyunu verdiler. Yapılan tören ve organizasyon için Bölge Müdürümüze teşekkür eden Vali Günaydın tören alanından ayrıldı. Yapılan törende Sarıçam ve Huş fidan türlerinden 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi