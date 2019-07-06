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Kayseri'de, 'sarıkız' paniği

1 saat önce

Kayseri'de, 'sarıkız' paniğiKayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), paniğe neden oldu.

Kayseri'de, 'sarıkız' paniği
Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), paniğe neden oldu.
Melikgazi ilçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde görülen 'sarıkız' böceği, tedirginlik yarattı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu. Mahalle sakinleri, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle akşamları dışarıya çıkamaz duruma geldiklerini söyledi. Mahalle sakinlerinden Dudu Eser, Gerçekten apartmanları bu örümcekler sarmak üzereler. Sarıkız örümceğini çok sık görüyoruz ve çok korkuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun, ilaçlamalar yapılsın. Belediye tarafından buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz dedi.
Kayseri'de, 'sarıkız' paniği
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:50 Kaynak: DHA
Tınaztepe, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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