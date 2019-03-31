Kayseri'de Seçmenler Sandık Başında
1 saat önce
KAYSERİ'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, sabahın erken saatlerinde başladı.
KAYSERİ'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, sabahın erken saatlerinde başladı. Kayseri
'de sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. 956 bin 149 kişinin 3 bin 183 sandıkta oy kullanacağı kentte, seçmenler erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Merkez Kocasinan
ilçesi Fatih Mahallesi
'nde bulunan Mehmet İlgü İlkokulu'nda da seçmenler oy pusulalarını alıp kabinlere girerek tercihlerini yaptı. Kentte oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:42 Kaynak: DHA
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