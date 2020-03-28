Kayseri'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı tedbirleri - Son Dakika
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Kayseri'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı tedbirleri

6 saat önce

Kayseri Valiliği resmi internet sitesinde, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler açıklandı.

Kayseri'de şehirlerarası yolcu taşımacılığı tedbirleri, System.String[]

Kayseri Valiliği resmi internet sitesinde, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler açıklandı. Açıklamada; "Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valiliğimizin ve İlçelerinde Şehirlerarası Taşımacılık yapılan otogar bulunan Kaymakamlıklarımızın izni gerçekleştirilebilecektir" denildi.


Yapılan açıklamada; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması, Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun sağlanması olması, aksi hallerde virüsün yayılımın hızlanarak vaka sayısının ve tedavi gereksiniminin artışına sebebiyet vermesi, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile karşılaşabilmeleri dolayısıyla toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebebiyet verebileceğinden dolayı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince ilimiz genelinde aşağıdaki tedbirler alınmıştır;


1- İller arası otobüs seferleri, 28.03.2020 tarihi 17: 00'den itibaren ancak Valiliğimizin ve İlçelerinde Şehirlerarası Taşımacılık yapılan otogar bulunan Kaymakamlıklarımızın izni ile yapılabilecektir.


2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valiliğimizin ve İlçelerinde Şehirlerarası Taşımacılık yapılan otogar bulunan Kaymakamlıklarımızın izni gerçekleştirilebilecektir.


3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan Vatandaşlarımız, Valiliğimizin ve ilçelerinde Şehirlerarası Taşımacılık yapılan otogar bulunan Kaymakamlıklarımızın koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenecektir.


4- İller arası taşımacılık yapan otogar bulunan İlçe Kaymakamlıklarımız da aynı usul ve esaslar dahilinde Seyahat İzin Kurulu oluşturarak gerekli işlemleri yürüteceklerdir.


5- Valiliğimizce ve ilçelerinde Şehirlerarası Taşımacılık yapılan otogar bulunan Kaymakamlıklarımızca oluşturulan Seyahat İzin Kurulları otogarlarda görev yapacaklardır.


6- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir.


7- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.


8- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.


9- Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.


10- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin, rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.


11- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak ilimiz otogarlarında duracak İlimiz Valiliğince veya ilçelerinde Şehirlerarası Taşımacılık yapılan otogar bulunan Kaymakamlıklarımızca seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.


12- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanmıştır.


13- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliğimizce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanmıştır.


14- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliğimizce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır.


Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili hükümlerine göre idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:28 Kaynak: İHA

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