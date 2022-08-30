Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

30.08.2022 19:54
Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Ay Yıldız Turu" ile eğlendi.

Kayseri'de şehit ve gazi çocukları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Ay Yıldız Turu" ile eğlendi.

Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve klasik otomobil, off-road, motosiklet ve bisiklet gruplarının destek verdiği etkinlik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Otopark'ında başladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde "Şehit ve Gazi Çocukları ile Kocasinan'ı Turluyoruz" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Misafirlerinin "Ay Yıldız Turu" ile eğlenceli vakit geçireceklerini dile getiren Çolakbayrakdar, etkinlikle çocuklara bayram havası yaşatacaklarını belirtti.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise "Vatan ve bayrak için can veren şehitlerin emaneti çocuklarımız ile aynı amaç için mücadele ederken gazi olan kahramanlarımızın çocukları için bir araya geldik." dedi.

Şehit yakını 12 yaşındaki Hatice Yılmaz da 30 Ağustos Zafer Bayramı için burada olduğunu ifade ederek "Klasik arabaları çok severim. Binmek hayalimdi. Bugün bunu gerçekleştirmek için buradayım." dedi.

Konuşmaların ardından klasik otomobil, modifiye araçlar ve motosiklete binen katılımcılar, şehir turunu Cumhuriyet Meydanı'nda noktaladı.

Öte yandan, CHP Kayseri İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yürüyüş düzenledi.

Kentte bulunan bir alışveriş merkezinin önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de şehit ve gazi çocukları için klasik araçlarla şehir turu yapıldı - Son Dakika
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