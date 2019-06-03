Son Dakika Haberleri: Kayseri'de şehitliğe bayram ziyareti
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Kayseri'de şehitliğe bayram ziyareti

1 saat önce

KAYSERİ'de şehit aileleri arife günü şehitliği ziyaret ederek, dua etti.

Kayseri'de şehitliğe bayram ziyareti, System.String[]
KAYSERİ'de şehit aileleri arife günü şehitliği ziyaret ederek, dua etti.
Ramazan Bayramı öncesi arife günü Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, şehitler için dua ederek Kuran-ı Kerim okudu. Ziyaretçiler şehit mezarlarını yıkayarak çiçek bıraktı. Şehit anneleri ise çocuklarının mezarları başında gözyaşı döktü. Şırnak'ta 1993 yılında şehit düşen Piyade Er Ahmet İnci'nin annesi Rafet İnci, sabahın erken saatlerinde şehitliğe gelerek oğlunun mezar taşını yıkadı. İnci, oğlu ile bayramlaşmaya geldiğini belirterek, "Oğlum bu vatan için şehit oldu. Allah evlat acısını kimseye göstermesin. Onun yokluğu bende çok ayrı" dedi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:57 Kaynak: DHA
arefe günü, Kayseri, Güncel
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