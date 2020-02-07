Kayseri'de sel - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de sel - Son Dakika

Kayseri'de sel

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde, mahallede bulunan köprüler yıkıldı, sele kapılan bungalov evler sürüklendi.

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen selde, mahallede bulunan köprüler yıkıldı, sele kapılan bungalov evler sürüklendi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Aşırı yağışın ardından Yahyalı ilçesine bağlı Büyükçakır Mahallesi'nde de sel meydana geldi. Yaşanan sel olayında, köprüler yıkılırken, sel sularına kapılan bungalov evler de sürüklendi. Mahallede can kaybı yaşanmazken, maddi hasar maddi meydana geldi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile beraber selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada, bölgede yapılan yanlış kurulduğunu söyleyerek, can kaybının olmadığını ve maddi hasarın meydana geldiğini söyledi. Büyükkılıç, "Bölgemiz için burada hep birlikte elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte ele ele vererek yaraları saracağız" dedi.


Mahalle sakinlerinden Şenol Özgan da, aşırı yağışın ardından sel sularının geldiğini ve maddi zararlarının olduğu söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.


Büyükçakır Mahalle Muhtarı Veli Atmaca da, "Bölgemizde dün akşam saatlerinden beri etkisini gösteren yağıştan dolayı sel meydana geldi. Maddi kaybımız çok ama bizi tek teselli eden can kaybının olmamasıdır. Burası turizme açık bir yer. Yerli ve yabancı bir sürü turisti burada ağırlıyoruz. Mahalle halkımızda buradan geçimlerini sağlıyor. 60 yaşındayım, bu benim burada gördüğüm 2'inci sel olayı. Yetkililerden buranın alt yapısının yapılması için yardım istiyoruz. Eskiye nazaran daha güzel ve kullanışlı bir yürüyüş yolu istiyoruz. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:09 Kaynak: İHA
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