Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika
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Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım

11.09.2022 11:26
Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Kayseri'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı uğurlandı.

Kayseri'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla Anadolu Harikalar Diyarı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Burada konuşan Büyükkılıç, sel felaketinin ardından Türkiye'den Pakistan'a giden yetkililerin oradaki durumu yerinde gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin her zaman mazlumun, mağdurun ve masumun yanında yer aldığını aktaran Büyükkılıç, "Bu anlayış içerisinde oradaki yardıma muhtaç canlarımıza ulaştırılmak üzere ihtiyaç listesi oluşturuldu ve Türkiye'miz elinden gelen her türlü desteği verdi. Cenab-ı Allah böyle felaketlerden tüm insanlığı korusun. Elbette biz renk, ırk, din ayrımı gözetmeden Türkiye Cumhuriyeti olarak, yerel yöneticiler olarak desteğimizi esirgemiyoruz. Bu anlayış içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar sonrasında yardım tırımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, yardım tırının Ankara'ya ulaşacağını, oradan da trenler vasıtasıyla malzemelerin Pakistan'a gönderileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika
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