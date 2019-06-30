Kayseri'de şelaleye düşen genç kayboldu
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KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve dengesini kaybederek kayalıklardan suya düşen Serkan Turan Timurbuğa (18), kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:52 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Develi
ilçesindeki Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve dengesini kaybederek kayalıklardan suya düşen Serkan
Turan Timurbuğa (18), kayboldu. Timurbuğa'yı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde meydana geldi. Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre şelalenin üst tarafındaki kayalıklarda gezerken dengesini kaybedip, suya düştü. Ailesi durumu AFAD
, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, Timurbuğa gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Timurbuğa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmaların hala devam ettiği belirtildi.
- Kayseri
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