Kayseri'de sele kapılan çocuğu jandarma kurtardı - Son Dakika
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Kayseri'de sele kapılan çocuğu jandarma kurtardı

14.06.2022 21:12
Kayseri'de sele kapılan çocuğu jandarma kurtardı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sele kapılan çocuğu jandarma ekipleri kurtardı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sele kapılan çocuğu jandarma ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Akköy Mahallesi Sorgun Yaylası'nda koyun otlatan A.C.Ş. (16) ve M.Ş. (17) sağanak sonrası oluşan selden koyunlarını kurtarmaya çalıştı.

Bu esnada sele kapılan A.C.Ş, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada çocuğu buldu.

Tedbir amaçlı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C.Ş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, yaklaşık 450 küçükbaş hayvandan oluşan sürüde sele kapılan çok sayıda koyunun telef olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yeşilhisar, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sele kapılan çocuğu jandarma kurtardı - Son Dakika

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