İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada çocuğu buldu.

Kaynak: AA

Yeşilhisar, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de sele kapılan çocuğu jandarma kurtardı - Son Dakika

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