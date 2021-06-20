Kayseri'de serinlemek için gölete giren kişi boğuldu - Son Dakika

İsbir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından göletten çıkarılan İsbir, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Salih İsbir (47) serinlemek için Köseler Mahallesi'ndeki gölete girdi.

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