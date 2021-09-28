Kayseri'de ses cihazıyla bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de yasak olmasına rağmen ses cihazıyla bıldırcın avlayan 2 kişiye 6 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kontrol faaliyeti yürüten ekipler, Pınarbaşı ilçesinde 2 kişinin usulsüz avlandığını tespit etti.

Ses cihazı kullanarak 6 bıldırcın avladığı belirlenen 2 kişiye Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 6 bin lira ceza verildi.