Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Cem, toprağa verildi - Son Dakika
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Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Cem, toprağa verildi

07.09.2022 15:40
Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Cem, toprağa verildi

KAYSERİ'de, sevgilisi Burcu Yol (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Cem Vanlı (35), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ'de, sevgilisi Burcu Yol (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Cem Vanlı (35), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün gece saatlerinde Talas ilçesi Han Mahallesi Erhan Caddesi'ndeki bir adreste meydana geldi. İddiaya göre, Burcu Yol ile Cem Vanlı, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Burcu Yol, eline geçirdiği bıçakla Vanlı'yı yaraladı. İhbar sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Vanlı'yı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Vanlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Burcu Yol ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Vanlı'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Vanlı'nın cansız bedeni Hacılar ilçesi Camikebir'e getirildi. Kılınan cenaze namazına, Vanlı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli 2 çocuk babası Vanlı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisinin bıçaklayarak öldürdüğü Cem, toprağa verildi - Son Dakika

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