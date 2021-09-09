Kayseri'de seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangını fark eden Can, yol kenarında durdurduğu araçtan indi.

Yunus Can yönetimindeki 01 BDP 08 plakalı demir madeni yüklü kamyon, Gazibeyli Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

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