Kayseri'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Kayseri'de seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangında alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde meydana gelen olayda M.U'nun idaresindeki 38 FU 532 plakalı otomobilde, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - KAYSERİ