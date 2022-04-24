Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yandı - Son Dakika
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Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yandı

24.04.2022 21:29
Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yandı

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kayseri- Sivas kara yolunda seyir halindeki, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir midibüs Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtakileri tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

Midibüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yandı - Son Dakika


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