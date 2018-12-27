Kayseri'de Seyirlik Kar Manzaraları
25 dakika önce
KAYSERİ'de etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı.
KAYSERİ'de etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı. Kayseri
'ye kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi, yollar ulaşıma kapandı. Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, "Sıcaklıklar eksi 10 dereceye kadar düşecek, yüksek yerlerde bu durum daha fazla etkisini gösterecek" dedi. Soğuk havayla birlikte buzlanmaya dikkat çeken Yılmaz, ayrıca sürücülere de çağrı yaparak, "Ulaşım açısından kritik bir sürece giriyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu. Kar
, hayatı zorlaştırırken, beyaz örtüyle kaplanan alanlar da seyirlik manzaralar oluşturdu. Ağaçlar, banklar, yollar beyaz örtü ile farklı bir görünüme kavuştu. Kar, çocuklar ve gençler için de eğlence oldu.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:21 Kaynak: DHA
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