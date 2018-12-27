Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Seyirlik Kar Manzaraları

Kayseri'de Seyirlik Kar Manzaraları

25 dakika önce

KAYSERİ'de etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı.

Kayseri'de Seyirlik Kar Manzaraları, System.String[]
KAYSERİ'de etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, seyrine doyumsuz manzaralar da ortaya çıkardı.

Kayseri'ye kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi, yollar ulaşıma kapandı. Meteoroloji  7'nci Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz, "Sıcaklıklar eksi 10 dereceye kadar düşecek, yüksek yerlerde bu durum  daha fazla etkisini gösterecek" dedi. Soğuk havayla birlikte buzlanmaya dikkat çeken Yılmaz, ayrıca sürücülere de çağrı yaparak, "Ulaşım açısından kritik bir sürece giriyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu. Kar, hayatı zorlaştırırken, beyaz örtüyle kaplanan alanlar da seyirlik manzaralar oluşturdu. Ağaçlar, banklar, yollar beyaz örtü ile farklı bir görünüme kavuştu. Kar, çocuklar ve gençler için de eğlence oldu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:21 Kaynak: DHA

Kar, Kayseri, Güncel
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