Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir seyyar satıcı aracında ölü olarak bulundu.

Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir seyyar satıcı aracında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kamer Sokak üzerinde meydana gelen olayda, seyyar satıcılık yapan Yüksel G. (46) 38 F 1273 plakalı aracında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Aracında hareketsiz yatan Yüksel G.'yi, yaklaşık 2 saat sonra gören mahalle sakini, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yüksel G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, araçta inceleme yaptı. Yüksel G.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da Fatih'te bir kişi sokak ortasında donarak can verdi
14 yaşındaki çocuğun mahalledeki arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü Sefer tasını almayınca öldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:43 Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim - Son Dakika Haber
00:39 Beyaz Saray: Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'ı Libya'ya müdahale konusunda uyardı - Son Dakika Haber
00:35 Karaman'da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
00:34 Beylikdüzü'nde kapalı kuaför salonuna silahlı saldırı - Son Dakika Haber
00:33 Ankara'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika Haber
00:26 Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 01:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]