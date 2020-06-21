Kayseri'de seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlere Melikgazi ve Kocasinan belediyeleri zabıta ekipleri, vergi denetim memuru ve polisler de eşlik etti.

Market ve pazar yeri yakınlarına kurularak haksız rekabete yol açan, halk sağlığını tehdit eden ve yayaların kaldırımları kullanmalarını engelleyen seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştıran ekipler, vergi kaydı bulunmayan motorlu ve motorsuz satıcıları bulundukları yerden kaldırdı.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç elde eden seyyar satıcılara müsaade etmeyeceklerini belirtti.