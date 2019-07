Kayseri'de seyyar satıcıya zabıtanın müdahalesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte bir seyyar satıcıya zabıtanın müdahalesine ilişkin, "Biz bunların düşmanı değiliz ama bu şehir hepimizin. Herkesin şehrimizi sevdiğine şüphem yok ancak bu işi siyasallaştırmayalım. Bu şehrin huzurunu bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Uygulamada elbette hata olur. Varsa hatalar düzeltiriz." dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kayseri'nin yıllardır gecekondusu, at arabası, seyyar satıcısı olmayan bir şehir olarak bilindiğini söyledi.

Son günlerde bu düzene aykırı davrananlar olduğunu ifade eden Büyükkılıç, kentte 50 bin esnaf bulunduğunu dile getirdi.

Şehirde rızkının peşinde koşan ancak kolay yoldan para kazanmak isteyenler olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sadece şehrimizden değil çevre şehirlerden de Kayseri'deki ticaret ortamını değerlendirmek için geliyorlar ve daha fazla kazanmak için yoğunluğun olduğu yerlere konumlanıyorlar. Haliyle esnafımız da huzur şehrimizin huzurunun korunması için belediyelerimizden talepte bulunuyor. Çünkü kolay yoldan kazanç elde etmek isteyenler vergi vermiyor, kira ödemiyor, yanlarında eleman çalıştırmıyor, sigorta ödemiyorlar. Biz bunların düşmanı değiliz ama bu şehir hepimizin. Herkesin şehrimizi sevdiğine şüphem yok ancak bu işi siyasallaştırmayalım. Bu şehrin huzurunu bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Uygulamada elbette hata olur. Varsa hatalar düzeltiriz. Ani refleks ve reaksiyon ile müdahale edilirken şık olmayan bir şekilde hareket edilmiş olabilir. Bundan hareketle olaya siyaseten yaklaşmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Bu şehirde kaos ortamı oluşturmaya kimsenin hakkı yok."

"Gönül belediyeciliğinin ağababasını biz yapıyoruz"

Büyükkılıç, kayıt dışının değil kayıt içindekilerin korunması gerektiğini, yapılan uygulamalar sırasında tablonun ajite edilerek şehri kötü göstermeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

Herkesin şehrine aidiyet duygusu hissetmesi gerektiğini ifade eden Büyükkılıç, "Hepimiz bu şehri korumalı ve toplumun huzurunu gözetmeliyiz. Hiç kimse toplumun huzuru için yaptığımız çalışmalarda geri adım atmamızı beklemesin. Gönül belediyeciliğinin ağababasını biz yapıyoruz. Biz her zaman gönüllere hitap eder ve tüm belediyelerimizle el ele gönül gönüle hizmet ederiz." diye konuştu.

Esnaf odaları

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy da seyyar satıcılardan dolayı haksız rekabetin oluştuğunu ve bunun engellenmesi için belediyelerden her zaman talepte bulunduklarını belirtti.

Kayıt dışılıkla kayıt altındaki esnafın ekmeği ile oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Gülsoy, Başkan Büyükkılıç'a bu konuda gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da her mesleğin seyyarının oluştuğunu belirterek, bu konuya Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairelerinin müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Kenan Arslan, Kayseri Sebze Meyve AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar da katıldı.

