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Kayseri'de sıcak hava balonları gökyüzüyle buluştu

6 saat önce

Kayseri'de, ilk defa sıcak hava balonları gözyüzüyle buluştu.

Kayseri'de sıcak hava balonları gökyüzüyle buluştu, System.String[]

Kayseri'de, ilk defa sıcak hava balonları gözyüzüyle buluştu. Havalanan ilk balona binen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Kayseri'miz ve ülkemiz için önemli bir girişim" dedi.


Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bağlı tarihi Soğanlı mahallesinde ilk defa sıcak hava balonu gökyüzüyle buluştu. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol ile birlikte ilk defa havalanan sıcak hava balonuna binerek, bölgeyi havadan izledi. Bölge halkı da ilk defa gördüğü balon karşısında heyecanlandı. İlk etapta 3 sıcak hava balonunun havalandığı bölgede, ilerleyen günlerde sayı artırılacak ve bölge ekonomisine katkı sunulacak.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yaptığı konuşmada önemi bir girişim olduğunu söyleyerek, "Öncelikle hayırlı olsun. Kayserimiz ve ülkemiz için önemli bir girişim. Destek ve katkı veren bakanlarımıza, vekillerimize ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Kayseri'mizin sahip olduğu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Kurumlarımız çalışıyor. Bugün Erciyes dağındaki kayak merkezi olsun, Kapuzbaşı şelaleleri olsun, Kaniş Karum olsun bunlar önemli değerler ve istediğimiz noktaya geldikleri zaman hem istihdam anlamında hem de gelir anlamında bölgeye önemli katkılar sağlayacak. Tekrar emek ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz ve hayırlı uğurlu olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sanayinin, ticaretin ve turizmin adeta sağlığın merkezi olma noktasında devam ediyor, çalışmalarımız sürüyor. Bu anlayış içerisinde de bugün en önemli çalışmalardan birisine de bir bakıma imza atılmış oluyor. Balon turizmi başlatılıyor. Kapadokya'nın merkezi olarak bilinen, geçmişte başkentliğinin yapmış olan Kayserimiz, Nevşehir'imiz ile bütünleşme olarak adeta insanlara hizmet etmeyi, bu güzel bölgemizin, güzel görüntülerini, Sultan Sazlığı'mız ve Erciyes'imiz dahil tabi ki kuş cennetini görmelerini sağlayacak bir bakıma önemli bir çalışmaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Şehrimize hayırlı olsun" dedi.


AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, "Bugün burada birçok kişinin emeği ile beraber ortaya çıkartılan Kayseri turizmine ciddi katkılar bulunduracak olan bir etkinliğin peşindeyiz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah kaza bela vermesin. Kayserimiz yalnızca sanayisiyle, ticareti ile sportif faaliyetleri ile değil, tüm alanlarda turizm faaliyetleriyle de beraber hamt olsun hem Türkiye'nin hem de Türkiye sınırlarının dışına taşan bir üne sahip olacaktır. Erciyes'imizin yanında şuan da Yeşilhisar bölgemizin Soğanlı bölgesinde inşallah balon turizmini başlatmış bulunuyoruz. Bu manada başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızın, Milli Savunma Bakanımız, Ulaştırma Bakanımızın, Ankara'da emeği geçen sivil havacılığın, Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, komutanlarımızın hepsinin çok fazla emeği var. İnşallah Kayseri'ye hem renk hem de ciddi bir zenginlik katacaktır. Türkiye'nin turizm ile ilgili hedefleri var. Kayseri birçok alanda olduğu gibi, birçok sektörde olduğu gibi hamt olsun bu hedeflere ulaşmada Ankara'nın birçok yükünü kaldırmış olduğu gibi turizmde de çok ciddi katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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