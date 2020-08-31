Kayseri'de sıcak hava bunalttı - Son Dakika

Kayseri'de etkili olan sıcak hava bunalttı. Vatandaşlar, parklara ve gölge alanlara sığınarak korundu.

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava Kayseri'de de etkisini gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometre, öğle saatlerinde 44 dereceyi gösterdi. Ancak Meteorloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık değerinin 38 derece olduğunu söyledi. Sıcak hava, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar boş kalırken vatandaşlar parklara ve gölge alanları tercih ederek sıcaktan korunmaya çalıştı. Kent sakinlerinden Beyazıt Dağlar, aşır, sıcak havadan korunmak için ağaç altlarından çıkmadıklarını belirterek, "Yanımızdan suyumuzu ayırmıyoruz. Güneş çok daha yakıcı olduğu saatte mümkünse dışarı çıkmıyoruz" dedi.