Kayseri'de sıcak hava bunalttı - Son Dakika

KAYSERİ'de, sıcak hava dalgası etkili olurken, bunalan kent sakinleri, park ve gölgelik alanlarda kalmayı tercih etti.

Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelen sıcak hava dalgası, Kayseri'de de etkili oldu. Eylül ayı olmasına rağmen kentte hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 38 dereceyi buldu. Günlük hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkmak zorunda kalan bazı kişilerin, park ve gölge alanları tercih ederek, sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü. Kent sakinlerinden Habip Yıldız (73), "Havalar çok sıcak, ben korunmak için gölge alanlarda bulunuyorum. Faturalarımızı ödemek için çarşıya çıktık. İşimi bitirir bitirmez eve döneceğim. Çok sıcak, bunalıyorum" dedi.Bazı kişilerin de güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.