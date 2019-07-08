Son Dakika Haberleri: Kayseri'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi
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Kayseri'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi

1 saat önce

KAYSERİ'de, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi, System.String[]
KAYSERİ'de, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki termometre göstergesi 41 dereceye kadar ulaştı. Aşırı sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi. Dışarı çıkan kent sakinleri, aşırı sıcaklardan korunmak için çareyi gölgeye sığınmakta buldu. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydandaki ağaçlık alan, parklar ve diğer gölge alanlar dolup taştı. Sıcaktan bunalan birçok kişi çeşme suyu ile serinlemeye çalıştı. Çeşme önlerinde bazen kuyruk oluştu.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Çeşme, Güncel
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